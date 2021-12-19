Сарабия хочет продолжить карьеру в гранде Ла Лиги

Вингер лиссабонского «Спортинга» Пабло Сарабия, права на которого принадлежат «ПСЖ», хочет вернуться в испанский чемпионат. 29-летний футболист заинтересован в переходе в мадридский «Реал», об этом информирует El Nacional.

Источник отмечает, что Пабло не собирается возвращаться в парижский гранд по завершении аренды. Сарабия не хочет вновь оказаться на скамейке запасных. Игрок желает вернуться на «Сантьяго Бернабеу», где, как он считает, у него будет больше шансов проявить себя.

Действующее соглашение испанца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года. В Португалии он будет выступать до окончания текущего сезона.