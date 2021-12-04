Лапорта: Я не просил Месси бесплатно играть за «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что он не просил форварда Лионеля Месси выступать за клуб бесплатно.

«Хочу кое-что объяснить. В одном из эфиров мне задали вопрос: «Мог ли Месси остаться бесплатно?» Тогда я ответил: «Возможно». Однако я никогда не просил Месси играть бесплатно. Нас уже предупредили, что у него есть заманчивое предложение.

С предложением должен был выступить он, а не я. Никогда не говорил ничего подобного. Информацию просто исказили», — цитирует Лапорту AS.

Месси ушел из «Барселоны» летом 2021 года на правах свободного агента и заключил соглашение с «ПСЖ».