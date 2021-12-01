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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле

01 Декабря 2021 • 10:24 Комментировать (3)

В каталонской «Барселоне» намерены решить ситуацию с вингером Усманом Дембеле в ближайшее время. Напомним, что игрок не согласился на новые условия по контракту и взял время на раздумья.

Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» выдвинули 24-летнему французскому игроку ультиматум. Клуб дал Дембеле две недели на принятие решения. В течение этого времени Усман должен окончательно определиться со своим будущим.

Ранее сообщалось, что футболист тянет время из-за предложений из английской Премьер-лиги. Интерес к Дембеле проявляют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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АнтиУкр
01 Декабря 2021 в 11:59
Вот сидел бы в Дортмунде ,так глядишь и в АПЛ пригласили .Раньше времени дёрнулся в Барсу и всё в тартарарам покатилось .В МЮ там своих таких хоть отбавляй ,скорее в Ньюкасл заберут...
ARTUR
01 Декабря 2021 в 11:33
Мечтаю что больше его не увижу не то что в Барсе ,а вообще в ла лиге
Ale10JUFC
01 Декабря 2021 в 10:32
Давно пора избавиться от него. Парень играет короткими отрывками после прихода в Барсу. Но это уже карма вмешалась в дело.
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