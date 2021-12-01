«Барселона» выдвинула ультиматум Дембеле

В каталонской «Барселоне» намерены решить ситуацию с вингером Усманом Дембеле в ближайшее время. Напомним, что игрок не согласился на новые условия по контракту и взял время на раздумья.

Как сообщается на страницах Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» выдвинули 24-летнему французскому игроку ультиматум. Клуб дал Дембеле две недели на принятие решения. В течение этого времени Усман должен окончательно определиться со своим будущим.

Ранее сообщалось, что футболист тянет время из-за предложений из английской Премьер-лиги. Интерес к Дембеле проявляют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».