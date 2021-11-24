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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Брайтвайт: «Я говорил с Хави, у меня будет важная роль в «Барселоне»

24 Ноября 2021 • 16:22 Комментировать (2)

Мартин Брайтвайт в последний раз играл за «Барселону» ещё в конце августа. В настоящий момент датчанин продолжает восстанавливаться после травмы колена. Форвард уверен в том, что после восстановления он будет иметь важную роль в команде.

«Когда я вернусь в строй, у меня будет важная роль в «Барселоне». Я говорил с Хави. Он чётко понимает, что он хочет сделать, и что он хочет изменить. Он знает, как надо играть. Это будет очень интересно», - приводит слова Брайтвайта Marca со ссылкой на TV3.

До получения травмы Мартин Брайтвайт провёл за «Барселону» три матча. В них датчанин забил два гола и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Мартин Брайтвайт
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Комментарии (2)
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Только футбол
24 Ноября 2021 в 16:39
дожились, Брайтвайт будет играть важную роль в Барселоне
ARTUR
24 Ноября 2021 в 16:32
Будешь старшим среди тех кто накачивает мячи.
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