​Брайтвайт: «Я говорил с Хави, у меня будет важная роль в «Барселоне»

Мартин Брайтвайт в последний раз играл за «Барселону» ещё в конце августа. В настоящий момент датчанин продолжает восстанавливаться после травмы колена. Форвард уверен в том, что после восстановления он будет иметь важную роль в команде.

«Когда я вернусь в строй, у меня будет важная роль в «Барселоне». Я говорил с Хави. Он чётко понимает, что он хочет сделать, и что он хочет изменить. Он знает, как надо играть. Это будет очень интересно», - приводит слова Брайтвайта Marca со ссылкой на TV3.

До получения травмы Мартин Брайтвайт провёл за «Барселону» три матча. В них датчанин забил два гола и отдал один голевой пас.