​Дом Фати ограбили во время матча «Барселоны»

Во время субботнего матча «Барселоны» против «Эспаньола» был ограблен дом игрока каталонской команды Ансу Фати. Об этом на своих страницах сообщает Marca со ссылкой на La Vanguardia.

По данным источника, воры пробрались на второй этаж дома и смогли унести с собой деньги, драгоценности и часы. В этот момент в здании находились члены семьи Фати, которые смотрели матч в гостиной. Самого футболиста дома не было – он наблюдал за игрой с трибун «Камп Ноу».

Звуки со второго этажа насторожили членов семьи Ансу Фати, и они вызвали полицию, не став подниматься вверх. К моменту приезда сотрудников правоохранительных органов воры успели скрыться, оставив бардак в комнатах. Фати подал заявление в полицию.