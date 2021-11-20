Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Реала» назвали Бэйла гомосексуалистом

20 Ноября 2021 • 14:19 Комментировать (1)

Болельщики мадридского «Реала» недовольны полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Вернувшись из расположения сборной Уэльса, хавбек посетил тренировочную базу «королевского» клуба. Когда он уезжал с занятия, к машине подошли фанаты «бланкос» и начали оскорблять валлийца. Они назвали игрока *** [гомосексуалистом], сообщает El Golazo de Gol.

Поклонники мадридского гранда уже давно выражаю недовольство игрой полузащитника. Стоит отметить, что в расположении сборной Бэйл получил очередную травму и теперь проведет в лазарете несколько недель.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании валлиец принял участие в трех матчах и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
20 Ноября 2021 в 15:22
Прозрели некоторые
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.11  16:00 Сельта ... Вильярреал 2.75 3.4 2.65
20.11  18:15 Севилья ... Алавес 1.41 4.8 8
20.11  20:30 Атлетико М ... Осасуна 1.38 4.8 9
20.11  23:00 Барселона ... Эспаньол 1.38 5.2 8.4
21.11  16:00 Хетафе ... Кадис 1.84 3.4 4.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
15:20 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб готов заплатить 90 млн евро за игрока «Барселоны»
14:19 · Испания. Ла Лига
Фанаты «Реала» назвали Бэйла гомосексуалистом 1
13:49 · Англия. Премьер-лига
Лингард мечтает о трансфере в «Барселону» 1
11:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» 3
09:05 · Испания. Ла Лига
Хави: «Цель «Барселоны» - борьба за титулы» 2
00:59 · Испания. Ла Лига
«Леванте» с «Атлетиком» выдали унылые нули
19 Ноября
20:36 · Испания. Ла Лига
У Педри очередной рецидив травмы 1
17:58 · Испания. Ла Лига
Ферлан Менди обвиняется в избиении женщины 1
17:48 · Испания. Ла Лига
Хави в восторге от формы Алвеса
13:50 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген отказал «Ньюкаслу» 1
12:36 · Испания. Ла Лига
Закария выбрал между «Барселоной» и «Реалом»
11:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на форварда, которым интересуется «Зенит»
11:45 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Барселоны» слухи
11:38 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Дани Алвеса в «Барселоне»
11:17 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» не предлагала Черышеву новый контракт 1
Все новости
Рекомендуем