Фанаты «Реала» назвали Бэйла гомосексуалистом

Болельщики мадридского «Реала» недовольны полузащитником команды Гаретом Бэйлом. Вернувшись из расположения сборной Уэльса, хавбек посетил тренировочную базу «королевского» клуба. Когда он уезжал с занятия, к машине подошли фанаты «бланкос» и начали оскорблять валлийца. Они назвали игрока *** [гомосексуалистом], сообщает El Golazo de Gol.

Поклонники мадридского гранда уже давно выражаю недовольство игрой полузащитника. Стоит отметить, что в расположении сборной Бэйл получил очередную травму и теперь проведет в лазарете несколько недель.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании валлиец принял участие в трех матчах и забил один гол.