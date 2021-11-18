Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»

Игрок средней линии каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не планирует покидать клуб, несмотря на позицию нового главного тренера команды Хави Эрнандеса. Если верить испанским СМИ, специалист не хочет видеть голландского полузащитника в команде.

По информации Sport.es, Френки не собирается опускать руки и хочет доказать новому тренерскому штабу свою профпригодность.

Действующее трудовое соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 24-летний голландец провел девять поединков, записав себе в актив две результативные передачи.