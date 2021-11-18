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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»

18 Ноября 2021 • 10:31 Комментировать (1)

Игрок средней линии каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не планирует покидать клуб, несмотря на позицию нового главного тренера команды Хави Эрнандеса. Если верить испанским СМИ, специалист не хочет видеть голландского полузащитника в команде.

По информации Sport.es, Френки не собирается опускать руки и хочет доказать новому тренерскому штабу свою профпригодность.

Действующее трудовое соглашение игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 24-летний голландец провел девять поединков, записав себе в актив две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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Sgfdf9
18 Ноября 2021 в 10:42
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king -ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
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