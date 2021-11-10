​Контракт Фалькао будет продлён

Трудовое соглашение Радамеля Фалькао с «Райо Вальекано» будет пролонгировано на следующий сезон. Об этом на своих страницах сообщает испанский AS.

После перехода из «Галатасарая» в «Райо Вальекано» 37-летний Фалькао провёл за клуб восемь матчей в чемпионате Испании и забил в них пять мячей. В недавней игре против «Реала» колумбиец получил травму. На восстановление форварду понадобится приблизительно три-четыре недели.

На текущий момент «Райо Вальекано» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы, напомним, в этом голу вернулись в Примеру после двух сезонов в Сегунде.