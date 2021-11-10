Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 286 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Контракт Фалькао будет продлён

10 Ноября 2021 • 09:38 Комментировать

Трудовое соглашение Радамеля Фалькао с «Райо Вальекано» будет пролонгировано на следующий сезон. Об этом на своих страницах сообщает испанский AS.

После перехода из «Галатасарая» в «Райо Вальекано» 37-летний Фалькао провёл за клуб восемь матчей в чемпионате Испании и забил в них пять мячей. В недавней игре против «Реала» колумбиец получил травму. На восстановление форварду понадобится приблизительно три-четыре недели.

На текущий момент «Райо Вальекано» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы, напомним, в этом голу вернулись в Примеру после двух сезонов в Сегунде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Райо Вальекано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
13:10 · Испания. Ла Лига
Ракитич считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»
12:51 · Испания. Ла Лига
Хави раскритиковал футболистов «Барселоны» за ничью с «Сельтой»
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление атаки в Ла Лиге
11:56 · Испания. Ла Лига
Названы сроки восстановления Фати после очередной травмы
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену Агуэро в гранде АПЛ
09:38 · Испания. Ла Лига
​Контракт Фалькао будет продлён
09:24 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» сообщил о травме Триппьера
09:18 · Испания. Ла Лига
«Бенфика» хочет подписать игрока «Барселоны», которым интересовался «Спартак»
08:46 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес может вернуться в «Барселону» - запланированы переговоры слухи
08:24 · Испания. Ла Лига
​Хави наводит порядок: тренер запретил Пике стать гостем ток-шоу
00:51 · Испания. Ла Лига
«Желаю удачи, но только не в матчах с «Реалом»: Карвахаль поприветствовал Хави
00:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп запросил у «Ливерпуля» трансфер лидера «Реал Сосьедада» слухи
00:32 · Испания. Ла Лига
Если Дембеле подпишет новый контракт с «Барселоной», то его зарплата будет зависеть от игрового времени 1
09 Ноября
23:52 · Испания. Ла Лига
Мбаппе предпочитает играть под руководством Клоппа, а не Анчелотти слухи
22:46 · Италия. Серия А
Кесси пока склоняется к выбору в пользу «Реала» слухи
Все новости
Рекомендуем