«Бенфика» хочет подписать игрока «Барселоны», которым интересовался «Спартак»

Французский защитник Самуэль Юмтити, от которого хочет избавиться каталонская «Барселона», может продолжить карьеру в португальском чемпионате. Об этом сообщает в твиттер-аккаунте инсайдер Педро Алмейда.

По сведениям журналиста, в подписании 27-летнего игрока заинтересована лиссабонская «Бенфика». «Орлы» рассматривают Юмтити в качестве замены Лукасу Вериссимо, получившему тяжелую травму.

Стоит отметить, что Самуэль не сыграл ни одного матча за «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне. Контракт француза с каталонским грандом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к Юмтити со стороны «Спартака».