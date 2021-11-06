Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 287 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» предложит новый контракт Винисиусу с клаузулой 1 млрд евро

06 Ноября 2021 • 16:09 Комментировать

Мадридский «Реал» собирается провести переговоры с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором на предмет подписания нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты ABC.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб собирается пролонгировать сотрудничество с футболистом до 2028 года. Заработная плата Жуниора по новому договору составит 5,5 миллиона евро в год.

Кроме того, мадридцы пропишут в контракте новую клаузулу, которая будет равняться одному миллиарду евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 51 минута Эспаньол 2:0 Гранада 1.87 3.5 4.6
06.11  18:15 Сельта ... Барселона 3.55 3.7 2.03
06.11  20:30 Алавес ... Леванте 2.65 3.15 2.9
06.11  23:00 Реал Мадрид ... Райо Вальекано 1.43 5.2 7
07.11  16:00 Вильярреал ... Хетафе 1.61 3.85 6.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
16:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» предложит новый контракт Винисиусу с клаузулой 1 млрд евро
14:15 · Испания. Ла Лига
Иньеста прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны»
14:08 · Испания. Ла Лига
Пуйоль отреагировал на возвращение Хави в «Барселону» 1
13:52 · Испания. Ла Лига
Хави обратился к болельщикам «Барселоны» 1
13:17 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Агуэро в Китае
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет усилиться защитником «Челси»
10:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продлить контракт с Кроосом 1
09:55 · Испания. Ла Лига
«Барселона» собирается подписать трёх новичков в январе 3
09:28 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» - лучший клуб мира, мы обязаны побеждать»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тухель заявил, что «Челси» может подписать Кунде 1
09:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Нужно продолжать верить в Бэйла»
00:56 · Испания. Ла Лига
«Кадис» покинул зону вылета, одолев «Атлетик»
00:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта подтвердил, что Хави возглавит «Барселону»
05 Ноября
18:54 · Испания. Ла Лига
​«Аль-Садд» показал прощание с Хави фото
18:39 · Испания. Ла Лига
​Кроос отреагировал на слухи о себе
Все новости
Рекомендуем