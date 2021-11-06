«Реал» предложит новый контракт Винисиусу с клаузулой 1 млрд евро

Мадридский «Реал» собирается провести переговоры с бразильским форвардом Винисиусом Жуниором на предмет подписания нового трудового соглашения. Об этом рапортуют журналисты ABC.

Согласно сведениям источника, «королевский» клуб собирается пролонгировать сотрудничество с футболистом до 2028 года. Заработная плата Жуниора по новому договору составит 5,5 миллиона евро в год.

Кроме того, мадридцы пропишут в контракте новую клаузулу, которая будет равняться одному миллиарду евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 15 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов.