Катарский клуб «Аль-Садд» сделал заявление, в котором рассказал о переходе Хави в «Барселону». В заявлении говорится, что каталонский клуб выплатил компенсацию, которая была прописана в трудовом соглашении Хави. «Аль-Садд» и «Барселона» также договорились сотрудничать в будущем.

«Аль-Садд» пожелал Хави успехов в дальнейшей карьере и отметил, что испанец стал важной частью истории клуба.

Следует напомнить, что на прошлой неделе «Барселона» попрощалась с Рональдом Куманом на фоне неудовлетворительных результатов. В последнее время с командой работал Серхи Бархуан, который ранее трудился в «Барселоне Б».