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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Объявлено о переходе Хави в «Барселону» официально

05 Ноября 2021 • 14:04 Комментировать (3)

Катарский клуб «Аль-Садд» сделал заявление, в котором рассказал о переходе Хави в «Барселону». В заявлении говорится, что каталонский клуб выплатил компенсацию, которая была прописана в трудовом соглашении Хави. «Аль-Садд» и «Барселона» также договорились сотрудничать в будущем.

«Аль-Садд» пожелал Хави успехов в дальнейшей карьере и отметил, что испанец стал важной частью истории клуба.

Следует напомнить, что на прошлой неделе «Барселона» попрощалась с Рональдом Куманом на фоне неудовлетворительных результатов. В последнее время с командой работал Серхи Бархуан, который ранее трудился в «Барселоне Б».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Аль-Садд
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
05 Ноября 2021 в 14:37
Сотрудничество это хорошо , и надеюсь это то о чем я подумал )) будет куда шлак скидывать , я бы еще Лапорте посоветовал сотрудничать с Кадыровым и отправлять в аренду этих которые окопались в барсе и уходить не хотят )) Ну что ж посмотрим , в любом случае я ему желаю успехов. Но то что мусируеться в прессе , в частности про заем барсы для покупки ПЯТИ !!!!топовых игроков меня УЖЕ очень настораживает в его гениальности...короче ждемс..
San13
05 Ноября 2021 в 14:15
Ох что то стелят. И компенсацию им дали и сотрудничать пообещали))
Как бы там ни было, в добрый путь кантерано. Надеюсь хоть в центре поля ты научишь пацанов играть. Жду от Педри прорыва:))
Pol-black
05 Ноября 2021 в 14:13
будем надеяться, что у Хави получится вытащить Барсу из того болота, где она сейчас прозябает.
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