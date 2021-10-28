​Винисиус столкнулся с расизмом на стадионе «Барселоны»

На прошлых выходных в чемпионате Испании проходила битва между «Барселоной» и «Реалом». Форвард мадридской команды Винисиус Жуниор на стадионе «Камп Ноу» столкнулся с проявлением расизма со стороны фаната «сине-гранатовых». На официальном сайте Ла Лиги сказано, что об этом инциденте будет сообщено в окружную прокуратуру. Болельщика, оскорбившего Винисиуса, судя по всему, ждёт серьёзное наказание.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Реалу» на своём поле со счётом 1:2. Через три дня после той игры каталонцы проиграли ещё и «Райо Вальекано», после чего Рональд Куман был отправлен в отставку с должности тренера каталонской команды.