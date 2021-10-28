«Барселона» нацелилась на одноклубника Головина

Каталонская «Барселона» подыскивает усиление в линию обороны. Согласно сведениям портала Goal.com, в поле зрения руководства «сине-гранатовых» попал фланговый защитник Энрике Кайо, выступающий в чемпионате Франции за «Монако».

Источник отмечает, что скауты каталонского гранда уже давно следят за выступлениями бразильского футболиста. Клуб предпримет попытку заполучить Кайо в зимнее трансферное окно. Стоимость игрока оценивается в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 17 поединках за монегасков, отметившись семью результативными передачами.