ВАР отобрал у «Севильи» победу над «Мальоркой»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Мальорка» играла против «Севильи» и была сильнее в первом тайме. Соперник отыгрался в середине второй части матча, а на 90-й минуте Лукас Окампос вырвал для него победу - 2:1. Но вмешался ВАР, и взятие ворот было отменено из-за игры рукой в атаке.

В итоге ничья 1:1, «Севилья» с 21 очком в активе настигла лидеров - «Бетис» и «Реал Сосьедад».