ВАР отобрал у «Севильи» победу над «Мальоркой»

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Мальорка» играла против «Севильи» и была сильнее в первом тайме. Соперник отыгрался в середине второй части матча, а на 90-й минуте Лукас Окампос вырвал для него победу - 2:1. Но вмешался ВАР, и взятие ворот было отменено из-за игры рукой в атаке.
В итоге ничья 1:1, «Севилья» с 21 очком в активе настигла лидеров - «Бетис» и «Реал Сосьедад».
Протокол игры
|(1:0) Санчес Антонио 22'
|73' Ламела Эрик (1:1)
Рейна Маноло • 90'Маффео Пабло • Вальент Мартин • Руссо Франко • 90'Оливан Бриан • 83'Дьедью Амат 79' ( Сальва Севилья ( 79') • Руис Иньиго 79' ( Фернандо Ниньо ( 79') • Баба Иддрису • Санчес Антонио 50' 72' ( Седлар Александр ( 72') • Родригес Даниэль 90' ( Састре Хуан ( 90') • Анхель Луис 79' ( Коста Хауме ( 79' ) 90'
Запасные: Мбула Хорди • Хопп Мэттью • Рикельме Леонардо • Лаго Жуниор • Фебас Алейкс • Грейф Доминик • Пратс Абдон
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос 41' 46' ( Окампос Лукас ( 46') • Хордан Хоан 82' ( Ракитич Иван ( 82') • Фернандо Режес • 90'Торрес Оливер 54' ( Делани Томас ( 54' ) • 90'Сусо Хесус 53' ( Ламела Эрик ( 53' ) • 75'Мир Рафа • Мунир Эль-Хаддади 51' 54' ( Аугустинссон Людвиг ( 54')
Запасные: Ромеро Иван • Идрисси Уссама • Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Монтьель Гонсало • Гудель Неманья • Диас Хавьер
27 октября. Стадион "Visit Mallorca Estadi".