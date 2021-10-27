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Чемпионат Испании. Ла Лига

ВАР отобрал у «Севильи» победу над «Мальоркой»

27 Октября 2021 • 22:02 Комментировать
Мальорка
1:1
Севилья
окончен

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Мальорка» играла против «Севильи» и была сильнее в первом тайме. Соперник отыгрался в середине второй части матча, а на 90-й минуте Лукас Окампос вырвал для него победу - 2:1. Но вмешался ВАР, и взятие ворот было отменено из-за игры рукой в атаке.

В итоге ничья 1:1, «Севилья» с 21 очком в активе настигла лидеров - «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Протокол игры  
Мальорка 1:1 Севилья
(1:0) Санчес Антонио 22'    
    73' Ламела Эрик (1:1)
Рейна Маноло   90' Маффео Пабло Вальент Мартин Руссо Франко   90' Оливан Бриан   83' Дьедью Амат   79' (Сальва Севилья (   79') Руис Иньиго   79' (Фернандо Ниньо (   79') Баба Иддрису Санчес Антонио   50'   72' (Седлар Александр (   72') Родригес Даниэль   90' (Састре Хуан (   90') Анхель Луис   79' (Коста Хауме (   79'   90')
Запасные: Мбула Хорди Хопп Мэттью Рикельме Леонардо Лаго Жуниор Фебас Алейкс Грейф Доминик Пратс Абдон
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос   41'   46' (Окампос Лукас (   46') Хордан Хоан   82' (Ракитич Иван (   82') Фернандо Режес   90' Торрес Оливер   54' (Делани Томас (   54'   90') Сусо Хесус   53' (Ламела Эрик (   53'   75') Мир Рафа Мунир Эль-Хаддади   51'   54' (Аугустинссон Людвиг (   54')
Запасные: Ромеро Иван Идрисси Уссама Оскар Родригес Дмитрович Марко Монтьель Гонсало Гудель Неманья Диас Хавьер
27 октября. Стадион "Visit Mallorca Estadi".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Севилья
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окончен Райо Вальекано 1:0 Барселона
окончен Мальорка 1:1 Севилья
Идет 83 минута Бетис 4:1 Валенсия 1.73 3.95 4.8
27.10  21:00 Леванте ... Атлетико М 6 3.95 1.62
Идет 17 минута Реал Мадрид 0:0 Осасуна 1.46 4.9 6.6
28.10  20:00 Сельта ... Реал Сосьедад 2.9 3.35 2.5
28.10  21:00 Гранада ... Хетафе 2.9 2.9 2.85
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