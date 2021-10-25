Марсело, ставший запасным в «Реале», определился с новым клубом

Фланговый защитник Марсело, лишившийся места в составе мадридского «Реала», задумался над сменой клубной прописки. По сообщениям журналистов El Nacional, опытный футболист намерен продолжить карьеру на родине.

33-летний бразилец планирует перебраться во «Флуминенсе» в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение защитника с «королевским» клубом рассчитано до лета 2022 года.

В составе мадридского коллектива Марсело выступает с января 2007 года. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата опытный защитник принял участие всего в одном поединке, проведя на поле лишь две минуты.