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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсело, ставший запасным в «Реале», определился с новым клубом

25 Октября 2021 • 11:58 Комментировать

Фланговый защитник Марсело, лишившийся места в составе мадридского «Реала», задумался над сменой клубной прописки. По сообщениям журналистов El Nacional, опытный футболист намерен продолжить карьеру на родине.

33-летний бразилец планирует перебраться во «Флуминенсе» в зимнее трансферное окно. Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение защитника с «королевским» клубом рассчитано до лета 2022 года.

В составе мадридского коллектива Марсело выступает с января 2007 года. В нынешнем розыгрыше испанского чемпионата опытный защитник принял участие всего в одном поединке, проведя на поле лишь две минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсело Флуминенсе
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