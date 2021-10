«Эль класико» собрало около 87 тысяч зрителей на «Камп Ноу»

По состоянию на данную минуту «Барселона» и мадридский «Реал» вовсю выясняют отношения в матче чемпионата Испании. Официальный «Твиттер» каталонского клуба сообщил, что за происходящим вживую наблюдают около 87 тысячи зрителей.

Это стало возможно благодаря тому, что недавно в Каталонии сняли все коронавирусные ограничения на посещение спортивных мероприятий. К слову, домашний стадион «сине-гранатовых», «Камп Ноу», не собирал такого количества болельщиков на трибунах со времен начала 2020 года.

По итогам первого тайма «Барселона» минимально уступает своему принципиальному сопернику. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru

Today's attendance at Camp Nou: !



Thanks to everyone who came out to support the team! #ElClásico pic.twitter.com/TjSQtzoLlK