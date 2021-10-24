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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эль класико» собрало около 87 тысяч зрителей на «Камп Ноу»

24 Октября 2021 • 18:28 Комментировать

По состоянию на данную минуту «Барселона» и мадридский «Реал» вовсю выясняют отношения в матче чемпионата Испании. Официальный «Твиттер» каталонского клуба сообщил, что за происходящим вживую наблюдают около 87 тысячи зрителей.

Это стало возможно благодаря тому, что недавно в Каталонии сняли все коронавирусные ограничения на посещение спортивных мероприятий. К слову, домашний стадион «сине-гранатовых», «Камп Ноу», не собирал такого количества болельщиков на трибунах со времен начала 2020 года.

По итогам первого тайма «Барселона» минимально уступает своему принципиальному сопернику. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru

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окончен Севилья 5:3 Леванте
окончен Барселона 1:2 Реал Мадрид
Идет 21 минута Бетис 0:0 Райо Вальекано 1.8 3.9 4.4
24.10  22:00 Атлетико М ... Реал Сосьедад 1.74 3.8 5
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