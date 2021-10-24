Лапорта снова высказался об уходе Месси

Во время субботней ассамблеи члены клуба «Барселона», так называемые «сосьос», выразили разочарование по поводу летнего ухода Лионеля Месси. Президент клуба Жоан Лапорта ответил им.

- Чтобы сохранить Месси, нам нужно было согласиться на сделку с CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на сделку в том виде, в котором нам предложили, ведь будущее клуба оказалось бы в залоге. Месси не мог ждать и понял, что настал момент для ухода, - сказал Лапорта, чьи слова приводит испанский Sport.

- Рано или поздно Месси должен был уйти. Это момент произошёл сейчас – на два года раньше, чем ожидалось, - отметил президент «Барселоны».