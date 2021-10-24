Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 160 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта снова высказался об уходе Месси

24 Октября 2021 • 11:18 Комментировать

Во время субботней ассамблеи члены клуба «Барселона», так называемые «сосьос», выразили разочарование по поводу летнего ухода Лионеля Месси. Президент клуба Жоан Лапорта ответил им.

- Чтобы сохранить Месси, нам нужно было согласиться на сделку с CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на сделку в том виде, в котором нам предложили, ведь будущее клуба оказалось бы в залоге. Месси не мог ждать и понял, что настал момент для ухода, - сказал Лапорта, чьи слова приводит испанский Sport.

- Рано или поздно Месси должен был уйти. Это момент произошёл сейчас – на два года раньше, чем ожидалось, - отметил президент «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.10  15:00 Севилья ... Леванте 1.5 4.5 6.6
24.10  17:15 Барселона ... Реал Мадрид 2.65 3.55 2.65
24.10  19:30 Бетис ... Райо Вальекано 1.8 3.9 4.4
24.10  22:00 Атлетико М ... Реал Сосьедад 1.74 3.8 5
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
11:38 · Испания. Ла Лига
Бензема хочет повторить успех своих кумиров - Роналдо и Зидана
11:18 · Испания. Ла Лига
Лапорта снова высказался об уходе Месси
10:33 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Мы не знаем, чего достигнут Фати и Винисиус 1
09:28 · Англия. Премьер-лига
Макманаман считает, что Рюдигер сможет усилить «Реал»
09:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола зовёт Крооса в «Манчестер Сити» слухи
23 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» дожал «Вильярреал» 1
21:42 · Испания. Ла Лига
«Эльче» и «Эспаньол» выдали боевую ничью 1
19:30 · Испания. Ла Лига
«Кадис» всухую уступил «Алавесу»
17:06 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» в компенсированное время отыгралась у «Мальорки» со счёта 0:2
16:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта заверил, что не уволит Кумана в случае поражения от «Реала» 1
14:35 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» - «Мальорка» - 2:2 (закончен)
14:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» назвала футболистов, которые не сыграют против «Реала» 1
14:25 · Испания. Ла Лига
Куман: «Не чувствую, что матч с «Реалом» - это экзамен»
14:17 · Германия. Бундеслига
Переход Ольмо в «Барселону» находится под угрозой срыва – у клуба нет денег слухи
13:42 · Испания. Ла Лига
Пике сравнил Винисиуса и Фати
Все новости
Рекомендуем