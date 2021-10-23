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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес готов продлить контракт с «Атлетико»

23 Октября 2021 • 12:16 Комментировать

Уругвайский нападающий Луис Суарес может заключить новую сделку с мадридским «Атлетико». По сообщениям Fichajes, стороны обсуждают пролонгацию трудового соглашения. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до лета 2022 года.

Источник утверждает, что 34-летнего форварда все устраивает в стане «матрасников». Бомбардир готов остаться в клубе, если руководство сделает ему хорошее предложение. «Атлетико» примет окончательное решение по будущему Суареса в конце сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел восемь матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами о одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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