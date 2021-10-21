Лопетеги подтвердил, что «Севилья» попала в игровой кризис

Последние матчи выдались для испанской «Севильи» не самыми удачными – команда выиграла лишь один из четырех поединков, отметившись только двумя голами. По итогам нулевой ничьи с «Лиллем» в Лиге чемпионов наставник Хулен Лопетеги признал, что коллектив находится в игровом кризисе.

«У нас много проблем, этого не скрыть. Сложные времена. Международные перерывы, перелеты, плотный график… Это не оправдания, просто катализаторы нашего состояния. При этом, с каждым днем появляются все новые трудности», - пожаловался специалист в интервью изданию AS.

При этом, «Севилья» на данный момент разделяет с «Реал Сосьедадом», «Реалом» и «Атлетико» первое место в турнирной таблице Ла Лиги по потерянным очкам.