Испания, ты ли это: «Севилья» с «Леванте» забили 8 мячей на двоих

«Севилья» с «Леванте» подарили болельщикам праздник атакующего результативного футбола, сыграв со счётом 5:3. Восемь мячей за 90 минут не вписываются в тенденцию современного испанского футбола.
Если «Леванте» остается в зоне вылета, то их соперник с 20 очками настиг «Реал Сосьедад» на первом месте.
Протокол игры
|(1:0) Торрес Оливер 8'
|(2:0) Мир Рафа 24'
|33' Моралес Луис (2:1)
|(3:1) Карлос Диего Сантос 38'
|(4:1) Мунир Эль-Хаддади 50'
|55' Моралес Луис (4:2)
|61' Мелеро Гонсало (4:3)
|(5:3) Фернандо Режес 64'
Дмитрович Марко • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Аугустинссон Людвиг 78' ( Оскар Родригес ( 78') • Фернандо Режес • 78'Делани Томас 56' ( Хордан Хоан ( 56') • Сусо Хесус 69' ( Окампос Лукас ( 69') • Торрес Оливер 78' ( Акунья Маркос ( 78') • Мунир Эль-Хаддади 69' ( Ламела Эрик ( 69') • Мир Рафа
Запасные: Идрисси Уссама • Монтьель Гонсало • Ракитич Иван • Буну Яссин • Гудель Неманья • Диас Хавьер • Эн-Несири Юссеф
Айтор Фернандес • Мирамон Хорхе • Мустафи Шкодран 22' ( Робер Пьер ( 22') • Везу Рубен • Клерк Карлос 70' 73' ( Франкеза Энрик ( 73') • Де Фрутос Хорхе • Мелеро Гонсало • Радоя Неманья 46' ( Малса Микаэль ( 46' ) • 66'Мартинес Пабло II 46' ( Барди Энис ( 46') • Сольдадо Роберто 56' ( Гомес Даниэль ( 56') • Моралес Луис
Запасные: Сон • Вукчевич Никола • Коке Хорхе II • Дуарте Оскар • Кантеро Алехандро • Пепелу • Карденас Дани
24 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).