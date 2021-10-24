Испания, ты ли это: «Севилья» с «Леванте» забили 8 мячей на двоих

«Севилья» с «Леванте» подарили болельщикам праздник атакующего результативного футбола, сыграв со счётом 5:3. Восемь мячей за 90 минут не вписываются в тенденцию современного испанского футбола.

Если «Леванте» остается в зоне вылета, то их соперник с 20 очками настиг «Реал Сосьедад» на первом месте.