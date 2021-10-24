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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испания, ты ли это: «Севилья» с «Леванте» забили 8 мячей на двоих

24 Октября 2021 • 16:57 Комментировать
Севилья
5:3
Леванте
окончен

«Севилья» с «Леванте» подарили болельщикам праздник атакующего результативного футбола, сыграв со счётом 5:3. Восемь мячей за 90 минут не вписываются в тенденцию современного испанского футбола.

Если «Леванте» остается в зоне вылета, то их соперник с 20 очками настиг «Реал Сосьедад» на первом месте.

Протокол игры  
Севилья 5:3 Леванте
(1:0) Торрес Оливер 8'    
(2:0) Мир Рафа 24'    
    33' Моралес Луис (2:1)
(3:1) Карлос Диего Сантос 38'    
(4:1) Мунир Эль-Хаддади 50'    
    55' Моралес Луис (4:2)
    61' Мелеро Гонсало (4:3)
(5:3) Фернандо Режес 64'    
Дмитрович Марко Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Аугустинссон Людвиг   78' (Оскар Родригес (   78') Фернандо Режес   78' Делани Томас   56' (Хордан Хоан (   56') Сусо Хесус   69' (Окампос Лукас (   69') Торрес Оливер   78' (Акунья Маркос (   78') Мунир Эль-Хаддади   69' (Ламела Эрик (   69') Мир Рафа
Запасные: Идрисси Уссама Монтьель Гонсало Ракитич Иван Буну Яссин Гудель Неманья Диас Хавьер Эн-Несири Юссеф
Айтор Фернандес Мирамон Хорхе Мустафи Шкодран   22' (Робер Пьер (   22') Везу Рубен Клерк Карлос   70'   73' (Франкеза Энрик (   73') Де Фрутос Хорхе Мелеро Гонсало Радоя Неманья   46' (Малса Микаэль (   46'   66') Мартинес Пабло II   46' (Барди Энис (   46') Сольдадо Роберто   56' (Гомес Даниэль (   56') Моралес Луис
Запасные: Сон Вукчевич Никола Коке Хорхе II Дуарте Оскар Кантеро Алехандро Пепелу Карденас Дани
24 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Леванте
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окончен Севилья 5:3 Леванте 1.5 4.5 6.6
24.10  17:15 Барселона ... Реал Мадрид 2.65 3.55 2.65
24.10  19:30 Бетис ... Райо Вальекано 1.8 3.9 4.4
24.10  22:00 Атлетико М ... Реал Сосьедад 1.74 3.8 5
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