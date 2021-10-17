Черышев начнет в запасе поединок с «Барселоной»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев решением тренерского штаба не попал в стартовый состав команды на поединок с «Барселоной» в Ла Лиге.

Российский футболист уступил свое место на фланге атаки португальцу Гонсалу Гедешу. Стоит отметить, что Черышев впервые включен в заявку «летучих мышей» за последний месяц - в середине сентября игрок получил травму, пропустив четыре тура внутреннего первенства.

Помимо Черышева, на поле с первых минут зрители не увидят и Серхио Агуэро, который сегодня может дебютировать за «Барселону» - наставник Рональд Куман предпочел ему Мемфиса Депая.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. Начало матча запланировано на 22:00 по москвоскому времени.