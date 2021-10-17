Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 162 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Черышев начнет в запасе поединок с «Барселоной»

17 Октября 2021 • 21:14 Комментировать

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев решением тренерского штаба не попал в стартовый состав команды на поединок с «Барселоной» в Ла Лиге.

Российский футболист уступил свое место на фланге атаки португальцу Гонсалу Гедешу. Стоит отметить, что Черышев впервые включен в заявку «летучих мышей» за последний месяц - в середине сентября игрок получил травму, пропустив четыре тура внутреннего первенства.

Помимо Черышева, на поле с первых минут зрители не увидят и Серхио Агуэро, который сегодня может дебютировать за «Барселону» - наставник Рональд Куман предпочел ему Мемфиса Депая.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния. Начало матча запланировано на 22:00 по москвоскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Денис Черышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Райо Вальекано 2:1 Эльче
окончен Сельта 0:1 Севилья
окончен Вильярреал 1:2 Осасуна
Идет 33 минута Барселона 1:1 Валенсия 1.32 5.8 9
18.10  20:00 Алавес ... Бетис 3.55 3.4 2.15
18.10  22:00 Эспаньол ... Кадис 1.79 3.65 4.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
22:11 · Англия. Премьер-лига
Кунде попросил агента связаться с руководством «МЮ» слухи
21:38 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» потерпел первое поражение в сезоне, уступив в концовке «Осасуне»
21:29 · Испания. Ла Лига
Роналдо рассказал, в какие клубы собирался инвестировать до «Вальядолида»
21:14 · Испания. Ла Лига
Черышев начнет в запасе поединок с «Барселоной»
19:25 · Испания. Ла Лига
«Севилья» скромно переиграла «Сельту»
18:42 · Испания. Ла Лига
Агуэро впервые в сезоне попал в заявку «Барселоны» на матч
18:31 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги ответил на критику представителей «Барселоны»
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может обменять Бэйла на форварда «Арсенала» слухи
16:57 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» ворвался в зону Лиги чемпионов, обыграв «Эльче»
15:55 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» хочет успеть продлить контракт с Фати до «эль класико» слухи
13:35 · Испания. Ла Лига
​Зидан назвал игрока, которому он бы вручил «Золотой мяч» 9
00:00 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» в меньшинстве вырвал победу в игре с «Мальоркой»
16 Октября
23:31 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» выбрала двух футболистов на усиление атаки летом 4 слухи
16:44 · Испания. Ла Лига
Куман: «Барселона» может побороться за чемпионство» 3
16:13 · Испания. Ла Лига
Дест, не игравший месяц, возобновил тренировки с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем