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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» выбрала двух футболистов на усиление атаки летом слухи

16 Октября 2021 • 23:31 Комментировать

«Барселона» рассчитывает приобрести следующим летом центрального нападающего, который мог бы закрыть эту позицию на долгие годы. Журналист Херард Ромеро пишет на своей страничке в «Твиттере», что кандидатом номер один для «сине-гранатовых» является Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии». Ранее появлялась информация о том, что несколько инвестиционных фондов вызвались помочь «Барселоне» в осуществлении этого трансфера.

Если же «Барселоне» не удастся подписать Эрлинга Холанна, клуб обратится к плану Б. Вторым кандидатом является Душан Влахович, который выступает за итальянскую «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Боруссия Дортмунд Душан Влахович Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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