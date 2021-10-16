«Барселона» рассчитывает приобрести следующим летом центрального нападающего, который мог бы закрыть эту позицию на долгие годы. Журналист Херард Ромеро пишет на своей страничке в «Твиттере», что кандидатом номер один для «сине-гранатовых» является Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии». Ранее появлялась информация о том, что несколько инвестиционных фондов вызвались помочь «Барселоне» в осуществлении этого трансфера.

Если же «Барселоне» не удастся подписать Эрлинга Холанна, клуб обратится к плану Б. Вторым кандидатом является Душан Влахович, который выступает за итальянскую «Фиорентину».