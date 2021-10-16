Дест, не игравший месяц, возобновил тренировки с «Барселоной»

Защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест полностью залечил повреждение и возобновил тренировочные занятия. Об этом рапортуют журналисты AS.

Напомним, что американский футболист травмировался в поединке против сборной Канады в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Из-за повреждения Серджино был заменен уже в первом тайме встречи. У игрока было диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

Ближайший поединок каталонцы проведут в родных стенах против «Валенсии». Встреча состоится в воскресенье, 17 октября.

В этом сезоне Ла Лиги Дест сыграл семь матчей и отдал один ассист.