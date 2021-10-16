Дани Алвес: «Возвращение в «Барселону» - дело одного звонка»

Защитник Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из бразильского «Сан-Паулу», отреагировал на новость о своем возможном возвращении в каталонскую «Барселону».

«Будет перебором говорить, что «Барса» сейчас нуждается во мне. Но если клуб захочет вернуть меня, то это дело одного звонка. Я чувствую, что еще способен приносить пользу в любом месте. Мне бы хотелось вернуться в «Барселону», чтобы помочь их подрастающему поколению», - передает слова 38-летнего игрока Sport.es.

Напомним, что Дани выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год. Вместе с «сине-гранатовыми» защитник выигрывал Ла Лигу и Лигу чемпионов.