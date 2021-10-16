Президент «Барселоны» высказался о будущем Дембеле

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос журналистов о будущем французского вингера Усмана Дембеле.

«У нас хорошие отношения с этим футболистом. Мы уже начали переговоры с его агентом относительно пролонгации трудового договора. Что касается Дембеле, то он хочет остаться в «Барселоне». Клуб тоже заинтересован в его услугах. Когда Усман полностью восстановится после травмы, он станет важной составляющей команды», - передает слова руководителя Goal.com.

Действующее соглашение 24-летнего игрока с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины следующего года.