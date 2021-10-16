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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может вернуть Дани Алвеса

16 Октября 2021 • 10:22 Комментировать

Опытный бразильский футболист Дани Алвес, выступающий на позиции флангового защитника, может вернуться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты AS.

По информации источника, 38-летний игрок, который пребывает в статусе свободного агента, хотел бы перейти в каталонскую «Барселону». Алвес уже предложил свои услуги руководству «сине-гранатовых». Бразилец готов получать на «Камп Ноу» любую зарплату, которую предложит клуб.

Напомним, что последним местом работы Дани был «Сан-Паулу». Стороны расторгли контракт из-за долгов по зарплате.

Цвета «Барселоны» Алвес защищал с 2008 по 2016 год. Вместе с командой он выигрывал Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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