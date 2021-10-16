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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта назвал худший момент за время своей работы в «Барселоне»

16 Октября 2021 • 09:12 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта назвал самый худший момент за время своей работы в стане «сине-гранатовых».

«Уход Лионеля Месси – худший момент за время моей работы. Это был очень болезненный момент. Лучшим можно назвать получение кредита на 595 миллионов. Эти деньги дают нам глоток воздуха. Мы вернулись на правильный путь, ситуация со временем исправится. Вернуться на прежнее место не получится за один день. Но наша работа вернет болельщикам радостные эмоции», - приводит слова руководителя Diario Sport.

Напомним, что Месси покинул «Барсу» в связи с истечением срока трудового договора. Аргентинец перешел в «ПСЖ», подписав двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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