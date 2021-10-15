​Лапорта по ошибке назвал Педри «Месси»

В пятницу Педри поставил подпись под новым контрактом с «Барселоной», рассчитанным на этот и на четыре последующих сезона. После подписания бумаг состоялась традиционная пресс-конференция. Во время мероприятия Жоан Лапорта, занимающий должность президента каталонского клуба, допустил ошибку. Он назвал Педри Месси, но быстро исправился. Об этом сообщает испанский Sport.

Напомним, что «Барселона» не смогла себе позволить продлить контракт с Лионелем Месси, и летом он отправился в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

Добавим, что в новом трудовом договоре 18-летнего Педри имеется пункт, согласно которому выкупить игрока у «Барселоны» можно за миллиард евро.