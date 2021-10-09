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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Месси: «Думал, что в новом контракте с «Барселоной» не хватает только моей подписи»

09 Октября 2021 • 18:47 Комментировать (1)

Звёздный форвард Лионель Месси в очередной раз высказался по поводу своего ухода из «Барселоны». Летом, напомним, аргентинец перебрался в «ПСЖ» как свободный агент.

«После Кубка Америки я воспользовался дополнительными днями отпуска, которые мне предоставил Рональд Куман после Кубка Америки. Затем я вернулся для подготовки к сезону. Я хотел подписать контракт и сразу начать тренироваться. Думал, что всё улажено, и в новом контракте не хватает только моей подписи. Но когда я прибыл в Барселону, мне сказали, что клуб не может позволить себе продлить мой контракт. Это было чрезвычайно сложно», - высказался Месси в интервью France Football.

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Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Волков Валерий
09 Октября 2021 в 20:00
Лео подставили и это очевидно. В общем, руководство клуба "играло " против Мессии.
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