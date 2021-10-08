Эден Азар получил очередную травму и выбыл на месяц

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар травмировался в поединке за сборную Бельгии в Лиге наций. Хавбек принял участие во вчерашнем поединке против команды Франции, но из-за повреждения был заменен в концовке встречи.

Как информирует Goal.com, футболист прошел медицинское обследование, в ходе которого у него было диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Ожидается, что Эден пропустит около 3-4 недель. Из-за частых травм бельгиец так и не смог оправдать возложенных на него надежд в Мадриде.

30-летний полузащитник принял участие в семи поединках чемпионата Испании сезона-2021/2022, отметившись одной результативной передачей.