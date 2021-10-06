​Капелло: «Даже без Мбаппе у «Реала» есть интересные игроки в атаке»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло высказался по поводу текущей ситуации в мадридском «Реале».

«Реалу» нужно время, чтобы создать сильную команду. Им нужна пара центральных защитников. Я смотрел их матч против «Мальорки»… Мамма миа!

Впереди у «Реала» нет проблем. Даже без Килиана Мбаппе у них есть интересные футболисты в атаке», - высказался Капелло в интервью для Il Corriere dello Sport.

На текущий момент на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании наблюдается троевластие – по 17 очков имеют «Реал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». По потерянным очкам такой же показатель имеет «Севилья».