Альба вернулся в строй перед игрой с «Атлетико»

Ведущий левый защитник «Барселоны» Жорди Альба сможет принять участие в предстоящем сражении с мадридским «Атлетико» в восьмом туре Ла Лиги.

Один из олицетворяющих нынешнюю «Барселону» футболистов вернулся в заявку каталонцев на матч против действующих чемпионов Испании. О включении Жорди Альбы в список вызванных Рональдом Куманом игроков оповестила клубная пресс-служба «блаугранас».

Добавим, что другой ключевой игрок «Барселоны» - Педри – сыграть с «матрасниками» не сможет. Центрхав продолжат восстанавливаться после травмы бедра.