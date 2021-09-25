Фати, пропустивший 10 месяцев, восстановился после травмы

Талантливый форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати восстановился после повреждения. Об этом пресс-служба «сине-гранатовых» сообщила в твиттер-аккаунте. На видео футболист произносит следующие слова: «Кулес, я готов».

18-летний нападающий пропустил десять месяцев из-за травмы колена. В прошлом сезоне Фати принял участие в семи поединках чемпионата Испании, записав на свой счет четыре забитых мяча.

После пяти проведенных матчей каталонский коллектив занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. Следующим соперником «Барселоны» станет «Леванте». Поединок пройдет на «Камп Ноу» 26 сентября.