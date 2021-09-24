Куман – путь в никуда, но выход есть: Хави – идеальный тренер для «Барсы»

После победы Жоана Лапорты на выборах на пост президента «Барселоны», от него ждали, что он уберёт Роналда Кумана. Однако, голландец до сих пор держится на тренерском мостике, несмотря на отсутствие результата. Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» рассказывает о безнадёжности Кумана и специалисте, который идеально подходит на пост главного тренера «сине-гранатовых».

Жоан Лапорта не сумел достичь двух главных целей, которых от него ждали – не сохранил Месси и не уволил Кумана. В прошлом сезоне «Барселона» при голландском тренере уверенно разбиралась с аутсайдерами, но каждый раз испытывала сложности с сильными соперниками – «Реалом» и «Атлетико» на внутренней арене, а также с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

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В первом туре группового этапа текущего сезона ЛЧ «Барса» дома по делу уступила «Баварии» (0:3), а Куман на послематчевой пресс-конференции фактически подписал себе приговор. Голландец заявил, что «Барселона» проигрывала «Баварии» со счётом 2:8, когда на поле были Месси, Гризманн и Суарес, а сейчас у него играют всего лишь Мингеса, Демир и Бальде. Наставник поступил грубо и неэтично в отношении своих игроков. После таких слов футболисты могут психологически сломаться. С другой стороны, доля правды в словах Кумана есть: когда он заступил на пост главного тренера, это была звёздная команда, но сейчас проблем навалилось очень много, включая уход лидеров.

Роналд – не тот специалист, который может взять на себя роль кризис-менеджера. Голландец не сможет резко изменить стиль игры – компактно сыграть в обороне и выжимать максимум из того материала, который имеется под рукой. Менторских навыков и философии в его арсенале нет, поэтому у «сине-гранатовых» нет будущего под его руководством. Иногда каталонцы играют зрелищно, но делают это лишь за счёт индивидуального мастерства исполнителей, а не тренерских наработок. Если в прошлом сезоне «Барса» хотя бы с середняками и аутсайдерами не имела больших проблем, то в стартовых турах сезона-2021/22 Примеры каталонцы уже допустили осечки в матчах с «Атлетиком» и «Гранадой».

Сейчас в заявке у «Барселоны» есть только пять полузащитников: Педри, Де Йонг, Бускетс, Коутиньо и Пуч. У главного конкурента – «Реала» – больше в два раза. Единственный козырь, который есть в рукаве Кумана – соотечественник Депай. Но вот только Мемфис может быть полезен и без Роналда.

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Работать главным тренером «Барселоны» – мечта многих авторитетных специалистов, но в нынешних обстоятельствах далеко не каждый осмелится занять эту должность. Главный и, возможно, единственный подходящий тренер для «Барсы» прямо сейчас – Хави. Он, как никто другой, знает, что такое ДНК «Барселоны». У него уже есть опыт работы главным тренером, пусть и не в топ-лиге. С 2019 года Хави возглавляет «Аль-Садд», за который успел поиграть на закате карьеры. «Аль-Садд» при Хави – это доминирующая и прессингующая команда. В сезоне-2020/21 его подопечные стали чемпионами Катара, пройдя весь турнир без поражений.

Сам Хави в начале лета говорил, что «Барселона» уже дважды предлагала ему стать главным тренером. По словам специалиста, он мечтает вернуться в Каталонию, но сделает это только в том случае, если будет готов на все 100%. Хави важно набраться опыта, прежде чем принять предложение «Барсы».

Сейчас его родная команда оказалась в таком положении, что её нужно реанимировать и спасать. Хави поначалу наверняка будет непросто, но с этим специалистом «Барселона» как минимум не потеряет свою философию. Жоану Лапорту пора возвращать легенду домой, ведь Куман – это путь в никуда.

Владислав АВРАМЕНКО