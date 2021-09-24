«Реал» предложит новый контракт японцу Кубо

Японский хавбек Такефуса Кубо может получить новый трудовой договор в мадридском «Реале», сообщают журналисты Cadena Ser. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Источник отмечает, что боссы «королевского» клуба довольны выступлением полузащитника в текущем сезоне, поэтому готовы подписать с ним новое соглашение. В настоящий момент японец играет за «Мальорку» на правах аренды.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 20-летний хавбек провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.

В сезоне-2020/2021 Такефуса поиграл в аренде за «Вильярреал» и «Хетафе».