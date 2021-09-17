Мадридский «Реал» провел презентацию третьего комплекта игровой формы. Видеоролик опубликован в официальном твиттер-аккаунте «королевского» клуба.
Экипировка изготовлена в мятном цвете. Техническим партнером мадридского гранда является немецкая компания adidas.
В новом сезоне чемпионата Испании подопечные Карло Анчелотти набрали десять баллов после четырех туров и занимают первое место в турнирной таблице.
В групповом этапе Лиги чемпионов мадридцы также успешно стартовали, отпраздновав гостевую победу над миланским «Интером» со счетом 1:0.
¡Nuestra tercera equipación de @adidasfootball!
https://t.co/B6HHi6IocG#ThisGrandeza pic.twitter.com/hczemw1PJR
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2021