Стали известны сроки восстановления Черышева

В Испании сообщили о сроках восстановления российского хавбека Дениса Черышева, выступающего за «Валенсию». Как информирует газета Marca, из-за травмы 30-летний игрок проведет в лазарете 1-1,5 месяца.

Россиянин получил повреждение в недавнем матче чемпионата Испании против «Осасуны», в котором «летучие мыши» отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1. В ходе медицинского обследования у игрока было диагностировано растяжение связок левого колена.

В текущем сезоне Ла Лиги Черышев принял участие в четырех поединках и отметился одной голевой передачей. Трудовой договор Дениса с клубом рассчитан до лета следующего года.