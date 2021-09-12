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​«Барселона» начнёт переговоры с Дембеле на следующей неделе

12 Сентября 2021 • 12:53 Комментировать

«Барселона» на следующей неделе начнёт переговоры с агентом форварда Усмана Дембеле. Об этом сообщает Mundo Deportivo. Стороны будут обсуждать продление контракта.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего француза с каталонским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Несколько дней назад президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта говорил, что клуб заинтересован в сохранении Дембеле в своих рядах.

Напомним, что после возвращения в «Атлетико» Антуана Гризманна Усман Дембеле взял себе седьмой игровой номер в «Барселоне».

В сезоне 2021/2022 Усман Дембеле на поле ещё не выходил по причине травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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