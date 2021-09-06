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​«Атлетико» может подписать Гризманна бесплатно при одном условии слухи

06 Сентября 2021 • 15:57 Комментировать

Антуан Гризманн перед закрытием летнего трансферного окна в Европе вернулся в «Атлетико». Как сообщает на своих страницах портал Goal.com, французскому форварду пришлось пойти на сокращение заработной платы на 40%. Также источник рассказывает об условиях, на которых «матрасники» могут выкупить Гризманна через два года. Если форвард в сезоне 2022/2023 проведёт за «Атлетико» хотя бы 50% матчей, мадридцы смогут выкупить его за 40 миллионов. Если же Антуан не достигнет этой отметки, «матрасники» смогут подписать его без выплаты компенсации.

Напомним, что пока «Атлетико» арендовал Антуана Гризманна на один сезон с возможностью продления аренды ещё на год.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Антуан Гризманн
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