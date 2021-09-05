В начале августа Тони Кроос угодил в лазарет «Реала» из-за хронических болей в паху. Немецкий футболист опубликовал в «Твиттере» видео, на котором он выполняет индивидуальные упражнения. Также полузащитник мадридской команды сказал несколько слов по поводу своего состояния.

«Я могу вам сказать, что чувствую себя лучше. Но правда в том, что я всё ещё не могу делать все упражения без болезненный ощущений. Для этой травмы это нормально.

Я ещё не могу сказать точно, когда смогу вернуться на поле. Но я каждый день работаю, чтобы иметь возможность сыграть как можно скорее», - высказался Кроос.