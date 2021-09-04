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Бэйл: «Никогда не думал о завершении карьеры»

04 Сентября 2021 • 15:49 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на вопрос журналистов о возможном завершении карьеры.

«Я никогда не думал о завершении карьеры. Перед чемпионатом Европы мне хотелось сосредоточиться на турнире. Что бы я ни сказал, это вызвало бы огромный резонанс», - приводит слова валлийского футболиста WalesOnline.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Гарета с «королевским» клубом рассчитано до середины 2022 года.

В воскресенье, 5 сентября, сборная Уэльса проведет матч против Беларуси в отборе чемпионата мира-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарет Бэйл
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Комментарии (1)
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ARTUR
04 Сентября 2021 в 15:52
есть футболеры от которых ждешь только одного -- когда они паламают ноги...
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