Юмтити останется в «Барселоне»

Французский защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити продолжит выступления за клуб Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, состоялась встреча футболиста с президентом клуба – Жоаном Лапортой. После разговора «Барселона» сообщила игроку, что его снимают с трансферного рынка, и будут давать шансы зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Самуэль Юмтити защищает цвета каталонского клуба с 2016 года. Всего он сыграл за «сине-гранатовых» 90 матчей, 2 раза отметившись в воротах соперников. Предыдущей командой Юмтити был «Лион», из которого этим летом в «Барселону» перешел нападающий Мемфис Депай.