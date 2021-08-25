Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Ла Лига

Юмтити останется в «Барселоне»

25 Августа 2021 • 14:26 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Французский защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити продолжит выступления за клуб Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, состоялась встреча футболиста с президентом клуба – Жоаном Лапортой. После разговора «Барселона» сообщила игроку, что его снимают с трансферного рынка, и будут давать шансы зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Самуэль Юмтити защищает цвета каталонского клуба с 2016 года. Всего он сыграл за «сине-гранатовых» 90 матчей, 2 раза отметившись в воротах соперников. Предыдущей командой Юмтити был «Лион», из которого этим летом в «Барселону» перешел нападающий Мемфис Депай.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Жоан Лапорта Мемфис Депай Самуэль Юмтити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
14:34 · Германия. Бундеслига
Кунья – игрок «Атлетико» официально
14:26 · Испания. Ла Лига
Юмтити останется в «Барселоне»
13:51 · Италия. Серия А
Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды
13:09 · Испания. Ла Лига
Фелиш пропустит ближайший матч с «Вильярреалом»
12:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» в гневе от поведения Юмтити 3 слухи
12:50 · Испания. Ла Лига
Вратарь «Реала» Лунин сдал положительный тест на COVID-19
12:32 · Испания. Ла Лига
​Мориба обиделся на «Барселону» 2 слухи
12:23 · Испания. Ла Лига
​Начо может пропустить матч с «Бетисом»
11:26 · Испания. Ла Лига
Сарабия может вернуться в Ла Лигу
10:54 · Испания. Ла Лига
​Названа сумма, за которую «ПСЖ» готов продать Мбаппе 3
09:50 · Испания. Ла Лига
​«ПСЖ» пообещал отклонить любое предложение «Реала» по Мбаппе 4 слухи
09:46 · Англия. Премьер-лига
Сразу два испанских клуба хотят арендовать Бернарду Силву 2
08:51 · Испания. Ла Лига
​Педри надеется, что его не вызовут в сборную Испании
08:49 · Англия. Премьер-лига
Агент Коутиньо: «Филиппе будет очень сложно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля»
00:50 · Германия. Бундеслига
«Севилья» и дортмундская «Боруссия» достигли договорённости по Дилэйни
Все новости
Рекомендуем
 