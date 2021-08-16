Альба: «Я предан «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался по поводу снижения зарплаты в каталонском клубе. Ранее появилась информация, что испанец отказался продлевать контракт с каталонским клубом из-за низкой зарплаты.

«Я всегда был предан этому клубу. Мы все должны двигаться в одном направлении. Мне обидно, что вокруг так много неправдивой информации, но я всегда отдавал себя полностью клубу и готов сделать это ещё не один раз. Моя преданность заключается в том, чтобы помогать клубу, как это делают остальные капитаны. Сейчас мы ведем переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта на новых условиях», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб мог заявить новичков на сезон в Ла Лиге.