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Испания. Примера

Альба: «Я предан «Барселоне»

16 Августа 2021 • 10:01 Комментировать
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался по поводу снижения зарплаты в каталонском клубе. Ранее появилась информация, что испанец отказался продлевать контракт с каталонским клубом из-за низкой зарплаты.

«Я всегда был предан этому клубу. Мы все должны двигаться в одном направлении. Мне обидно, что вокруг так много неправдивой информации, но я всегда отдавал себя полностью клубу и готов сделать это ещё не один раз. Моя преданность заключается в том, чтобы помогать клубу, как это делают остальные капитаны. Сейчас мы ведем переговоры с «Барселоной» по поводу нового контракта на новых условиях», - цитирует защитника Mundo Deportivo.

Напомним, что ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился пойти на существенное снижение зарплаты, чтобы клуб мог заявить новичков на сезон в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
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