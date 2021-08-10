Бонуччи прокомментировал уход Месси из «Барселоны»

Защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«По ходу лета казалось, что он (Месси) останется, так как была достигнута договоренность о продлении контракта с «Барселоной». На сегодняшний день в футболе существуют правила, которые нужно соблюдать. Этим летом уже много выдающихся футболистов сменили клубные прописки. Это настоящая боль для футбольных романтиков, но таков сегодня футбол», - сказал Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сегодня стало известно о достижении тотальной договоренности между Лионелем Месси и «ПСЖ». Аргентинец заключит двухлетнее соглашение с парижанами.