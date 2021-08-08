​Агуэро и Ленгле - в лазарете «Барселоны»

В субботу вечером «Барселона» проведёт традиционный предсезонный матч за Кубок Жоана Гампера. Команда Рональда Кумана сыграет против «Ювентуса».

На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о футболистах, которые готовы выйти на футбольное поле. Среди прочего, клуб сообщил о повреждениях нападающего Серхио Агуэро и защитника Клемана Ленгле. Аргентинец имеет проблему с сухожилием, а француз испытывает дискомфорт в связке колена. Сроки восстановления футболистов не называются.

В первом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Реала Сосьедад» в воскресенье, 15 августа.