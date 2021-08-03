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Испания. Примера

​Кроос травмирован

03 Августа 2021 • 19:44 Комментировать (1)
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На официальном сайте «Реала» была размещена информация о том, что полузащитник Тони Кроос угодил в лазарет. В результате проведённого обследования, у немецкого футболиста выявили спортивную лобалгию. Речь о хронической боли в паху, которой нередко страдают футболисты и хоккеисты.

«Реал» не называет сроков восстановления Тони Крооса. Можно предположить, что стартовый отрезок сезона немец пропустит.

Напомним, что после Евро-2020 Тони Кроос завершил выступления за сборную Германии. Полузащитник решил сосредоточиться на игре за «Реал» и больше времени проводить в кругу семьи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
03 Августа 2021 в 20:03
ай выздоравливай побыстрее Тони!
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