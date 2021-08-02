Бензема подпишет 2-летний контракт с «Реалом»

33-летний французский нападающий Карим Бензема не стал подписывать долгосрочный трудовой договор с мадридским «Реалом». Об этом рапортует ABC.

Источник рапортует, что «королевский» клуб предложил опытному голеадору соглашение до лета 2024 года, однако Карим отказался и решил продлить договор до 2023 года. При этом игрок согласился на уменьшение заработной платы.

Бензема аргументировал свое решение тем, что не хочет быть обузой для команды в будущем. Нападающий готов покинуть «сливочных», если перестанет соответствовать уровню клуба.

Карим защищает цвета «Реала» с 2009 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Примере, забил 23 гола и сделал девять ассистов.