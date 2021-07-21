Симеоне отреагировал на слухи о возвращении Гризманна в «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчет возможного возвращения в команду нападающего Антуана Гризманна, ныне выступающего за каталонскую «Барселону».

«Переход Гризманна? Я надеюсь, что Антуан сможет изменить свое положение в «Барселоне» и добиться успехов с каталонцами», - приводит слова аргентинского специалиста BarcaTimes в твиттер-аккаунте.

Ранее появилась информация, что каталонцы хотят обменять французского нападающего на полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал семь ассистов.