Симеоне отреагировал на слухи о возвращении Гризманна в «Атлетико»

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21 Июля 2021, 08:45,
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчет возможного возвращения в команду нападающего Антуана Гризманна, ныне выступающего за каталонскую «Барселону».
«Переход Гризманна? Я надеюсь, что Антуан сможет изменить свое положение в «Барселоне» и добиться успехов с каталонцами», - приводит слова аргентинского специалиста BarcaTimes в твиттер-аккаунте.
Ранее появилась информация, что каталонцы хотят обменять французского нападающего на полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Антуан провел 36 матчей, забил 13 голов и отдал семь ассистов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Антуан Гризманн, Диего Симеоне