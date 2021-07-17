«Барселона» выставит трёх футболистов на трансфер

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17 Июля 2021, 15:26,
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Каталонская «Барселона» намерена расстаться с несколькими футболистами в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Источник отмечает, что таким образом «сине-гранатовые» хотят разгрузить зарплатную ведомость. Каталонский гранд могут покинуть защитник Самуэль Юмтити, хавбек Миралем Пьянич и форвард Мартин Брайтвайт.
Ранее появилась информация, что вернуть Пьянича хочет туринский «Ювентус», а в услугах Брайтвайта заинтересован российский клуб, название которого не раскрывается.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «сине-гранатовые» финишировали на третьем месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Миралем Пьянич, Самуэль Юмтити, Мартин Брайтвайт
Гумен продолжает сегодня выдавать свои фантазии , ух люто его колбасит ))