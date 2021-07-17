Российский клуб претендует на форварда «Барселоны»

Датский форвард Мартин Брайтвайт может покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. По данным Sport.es, игрок заявил боссам клуба о желании попробовать силы в другой команде.

Согласно сведениям источника, 30-летний нападающий хочет найти новое место работы, где будет получать больше игровой практики. В списке претендентов на Мартина называются «Вест Хэм», «Валенсия», «Брайтон» и российский клуб, название которого не раскрывается.

Брайтвайт играет за «сине-гранатовых» с февраля 2020 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость датчанина оценивается в девять миллионов евро.

В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл 29 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.