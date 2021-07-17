Российский клуб претендует на форварда «Барселоны»

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17 Июля 2021, 11:19,
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Датский форвард Мартин Брайтвайт может покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. По данным Sport.es, игрок заявил боссам клуба о желании попробовать силы в другой команде.
Согласно сведениям источника, 30-летний нападающий хочет найти новое место работы, где будет получать больше игровой практики. В списке претендентов на Мартина называются «Вест Хэм», «Валенсия», «Брайтон» и российский клуб, название которого не раскрывается.
Брайтвайт играет за «сине-гранатовых» с февраля 2020 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость датчанина оценивается в девять миллионов евро.
В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл 29 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Мартин Брайтвайт
ух Гумен чешет сегодня ))) Текстильщик видимо тот клуб из НОВОДРИЩИНСКА и именно туда и поедет из Барселоны Братвайт , вызовите скорую Гумену))