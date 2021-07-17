Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Российский клуб претендует на форварда «Барселоны»

17 Июля 2021, 11:19,

Датский форвард Мартин Брайтвайт может покинуть каталонскую «Барселону» в текущее трансферное окно. По данным Sport.es, игрок заявил боссам клуба о желании попробовать силы в другой команде.

Согласно сведениям источника, 30-летний нападающий хочет найти новое место работы, где будет получать больше игровой практики. В списке претендентов на Мартина называются «Вест Хэм», «Валенсия», «Брайтон» и российский клуб, название которого не раскрывается.

Брайтвайт играет за «сине-гранатовых» с февраля 2020 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. Трансферная стоимость датчанина оценивается в девять миллионов евро.

В прошлом сезоне Примеры нападающий сыграл 29 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Мартин Брайтвайт
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
17 Июля 2021, 11:31

ух Гумен чешет сегодня ))) Текстильщик видимо тот клуб из НОВОДРИЩИНСКА и именно туда и поедет из Барселоны Братвайт , вызовите скорую Гумену))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала
Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола